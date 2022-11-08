Після попередніх домовленостей між Анкарою та Москвою у вересні, Туреччина почала платити за російський газ рублями.
Туреччина почала платити за частину російського газу в рублях. Міністр енергетики Туреччини Фатіх Донмез розповів, що в найближчі місяці частка розрахунків у місцевій валюті в торгівлі енергоносіями з Росією збільшиться.
Про це повідомляє Reuters.
Росія, яка постраждала від санкцій Заходу через повномасштабне вторгнення до України, все частіше просить покупців її енергії платити в рублях, щоб зміцнити свою валюту. Однак більшість міжнародних енергетичних угод продовжують розраховуватися в доларах США або євро. Туреччина, своєю чергою, також намагається зміцнити свою ліру, яка зазнала неортодоксальної монетарної політики.
У вересні цього року Анкара і Москва домовилися почати рублеві розрахунки за поставки природного газу. Крім того, відповідаючи на пропозицію президента Росії Володимира Путіна щодо газового хабу в Туреччині, Донмез сказав, що Анкара складе дорожню карту до кінця цього року і може провести конференцію для постачальників і покупців.
"Ми могли б організувати міжнародну газову конференцію, можливо, у січні чи лютому, щоб зібрати разом постачальників газу та країни-імпортери, щоб висловити їхню думку, ми будемо діяти відповідно до цього", — сказав Донмез.
Зазначимо, Туреччина на 40% залежить від постачання російського газу. Водночас ця держава розуміє загрози з боку Росії та намагається диверсифікувати постачання газу.
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