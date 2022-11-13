В Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы

В Харькове ночью, 13 ноября, во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщает "Суспильне".

Воздушная тревога в Харькове была объявлена в 22:39. Сразу через несколько минут в городе слышались сильные взрывы.

Городской голова Харькова Игорь Терехов подтвердил информацию о ракетных обстрелах города. Он сообщил, что российские террористы обстреляли одно из промышленных предприятий в Индустриальном районе города. Информация о потерпевших уточняется.

Ракетные обстрелы Харькова

Россия с начала полномасштабной войны против Украины регулярно обстреливает Харьков ракетами и артиллерией. После освобождения части Харьковской области взрывы в областном центре поредели, однако оккупанты не прекращают терроризировать город, запуская из Белгорода модифицированные ракеты в С-300. Часть этих ракет часто разрывается и падает на территории России.

Обстреливают захватчики и Харьковщину. Так, 10 ноября российская армия обстреливала населенные пункты в Харьковской области, расположенные недалеко от столкновения и границы с агрессорской Россией. В частности, оккупанты атаковали Купянск, Волчанск, поселок Двуречная и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

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