У Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи: подробиці обстрілу

У Харкові вночі, 13 листопада, під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє "Суспільне".

Повітряну тривогу в Харкові оголосили о 22:39. Одразу через кілька хвилин в місті чули сильні вибухи.

Міський голова Харкова Ігор Терехов підтвердив інформацію про ракетний обстріл міста. Він повідомив, що російські терористи обстріляли один із промислових підприємств в Індустріальному районі міста. Інформація про потерпілих уточнюється.

Ракетні обстріли Харкова

Росія від початку повномасштабної війни проти України регулярно обстрілює Харків ракетами та артилерією. Після звільнення частини Харківської області вибухи в обласному центрі порідшали, проте окупанти не припиняють тероризувати місто, запускаючи із Бєлгорода модифіковані ракети до С-300. Частина з цих ракет часто розривається та падає на території Росії.

Обстрілюють загарбники також і Харківщину. Так, 10 листопада російська армія обстрілювала населені пункти у Харківській області, що розташовані недалеко від лінії зіткнення та кордону з агресоркою Росією. Зокрема, окупанти атакували Куп'янськ, Вовчанськ, селище Дворічна та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

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