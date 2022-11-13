Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи: подробиці обстрілу

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
2608
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи: подробиці обстрілу

Фото: Associated Press

Повітряну тривогу на Харківщині оголосили в 22:39.

У Харкові вночі, 13 листопада, під час повітряної тривоги пролунали вибухи. 

Про це повідомляє "Суспільне". 

Повітряну тривогу в Харкові оголосили о 22:39. Одразу через кілька хвилин в місті чули сильні вибухи. 

Міський голова Харкова Ігор Терехов підтвердив інформацію про ракетний обстріл міста. Він повідомив, що російські терористи обстріляли один із промислових підприємств в Індустріальному районі міста. Інформація про потерпілих уточнюється. 

Ракетні обстріли Харкова

Росія від початку повномасштабної війни проти України регулярно обстрілює Харків ракетами та артилерією. Після звільнення частини Харківської області вибухи в обласному центрі порідшали, проте окупанти не припиняють тероризувати місто, запускаючи із Бєлгорода модифіковані ракети до С-300. Частина з цих ракет часто розривається та падає на території Росії. 

Обстрілюють загарбники також і Харківщину. Так, 10 листопада російська армія обстрілювала населені пункти у Харківській області, що розташовані недалеко від лінії зіткнення та кордону з агресоркою Росією. Зокрема, окупанти атакували Куп'янськ, Вовчанськ, селище Дворічна та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. 

Читайте також:

Підлітки підірвалися на касетному боєприпасі у Харкові

Підлітки підірвалися на касетному боєприпасі у Харкові

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2608
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація