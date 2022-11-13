Американський генерал сказав, у кого буде перевага під час зимових боїв в Україні

Українські військові взимку будуть мати краще забезпечення, ніж окупаційна армія.

Колишній командувач сухопутних сил США у Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес вважає, що українські солдати будуть в набагато кращому становищі під час бойових дій у зимовий час.

Про це він заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Американський генерал зауважив, що погодні умови взимку будуть створювати труднощі навіть для добре екіпірованих солдатів.

“Звичайно буде складно. Погода вноситиме свої корективи. Мокрий грунт, болото... В таких умовах навіть найкраще обладнаним солдатам важко та виснажливо”, - зауважив він.

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Водночас Бен Годжес прогнозує, що ЗСУ матимуть значну перевагу над ворогом.

“Мені здається, що українські солдати будуть в набагато кращому становищі, за їхніми плечима ціла країна, а росіяни тут окупанти. Інші країни вже пообіцяли дати зимову форму, намети і в тут українські війська будуть краще забезпечені”, - наголосив він.

Нагадаємо, український військовий експерт вважає, що ЗСУ отримали нагоду активізувати контрнаступ, допоки росіяни не зібрали резерви та не збудували потужніші оборонні позиції.

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