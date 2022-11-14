До вибуху у Стамбулі причетні троє підозрюваних: кого звинувачують у теракті

Офіційні особи Туреччини вважають, що жінка, яка кинула сумку з бомбою належить до забороненої в цій країні Робітничої партії Курдистану (РПК).

Віце-президент Туреччини Фуат Октай підтвердив, що вибух у Стамбулі на жвавій вулиці середмістя був терористичним актом, додавши, що причетна до нападу жінка підірвала бомбу, яку залишила в сумці.

Його заяву цитує видання Al Jazeera.

За останньою інформацією, в результаті вибуху загинули 6 людей, 4 з яких на місці події. Ще 81 особа отримала поранення, двоє з них у важкому стані. Серед шести загиблих – Юсуф Мейдан, член Міністерства сім’ї та соціальних служб Туреччини, і його донька Екрін.

Також читайте Туреччина почала сплачувати за російський газ рублями

Як передає Al Jazeera, офіційні особи вважають, що жінка, яка залишила сумку з бомбою на вулиці, є членом забороненої в країні Робітничої партії Курдистану.

Вибух стався через кілька хвилин після того, як вона пішла. За інформацією видання, терористці допомагали двоє дуже молодих чоловіків, які народилися після 2000 року.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зазначив, що головною підозрюваною в теракті є жінка.

Відповідальність за вибух не взяло на себе жодне угруповання, зокрема й згадана Робітнича партія Курдистану.

Довідка

РПК існує з кінця 1970-х років як підпільна політична організація, що сповідує курдський націоналізм із лівим ухилом. У 1984 році вона оголосила “війну” уряду Туреччини і відтоді веде безперервну збройну боротьбу. РПК декларує курдський патріотизм та бореться з національним приниженням та нерівноправністю курдів у Туреччині, однак при цьому ідеологія й практика партії носять чітко тоталітарний характер.

Нагадаємо, раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що поліція розшукує підозрілу дівчину, яка потрапила на камери спостереження.

Читайте також: