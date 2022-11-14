Министр юстиции Турции назвал возможные версии взрыва в Стамбуле

Среди подозреваемых женщина, которая перед взрывом просидела на одной из скамеек 40 минут

Произошедший на проспекте Независимости в Стамбуле взрыв произошел сразу, как только одна женщина начала движение, просидев перед этим на одной из скамеек примерно 40 минут. Взрыв мог быть результатом самоподрыва или подрыва с дистанции.

Об этом заявил глава Министерства юстиции Турции Бекир Боздаг, сообщает TRT Haber.

Он заявил, что власти уже выслушали мнения экспертов, побывавших на месте взрыва.

"Там на одной из скамеек более 40 минут сидела женщина, потом она встает, а через минуту-две после подъема происходит взрыв... Есть две версии. В пакете или в сумке есть сам подрывающийся механизм или кто-то делает это удаленно. Все это сейчас расследуется”, – сказал Боздаг.

Сейчас эксперты пытаются установить личность находившейся там женщины, а также кому принадлежит взрывное устройство и из чего оно состоит.

Напомним, ранее сообщалось, что вице-президент Турции Фуат Октай подтвердил, что взрыв в Стамбуле на оживленной улице центра был террористическим актом.

Также мы информировали, что полиция Турции разыскивает подозрительную девушку, попавшую на камеры наблюдения.

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