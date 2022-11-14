Міністр юстиції Туреччини назвав можливі версії вибуху в Стамбулі

Серед підозрюваних жінка, яка перед вибухом просиділа на одній з лавок 40 хвилин

Вибух, який відбувся на проспекті Незалежності в Стамбулі стався одразу, як тільки одна жінка почала рух, просидівши перед цим на одній з лавочок приблизно 40 хвилин. Вибух міг бути результат самопідриву, або підриву з дистанції.

Про це заявив голова Міністерства юстиції Туреччини Бекір Боздаг, повідомляє TRT Haber.

Він заявив, що влада вже вислухала думки експертів, які побували на місці вибуху.

"Там на одній із лавок понад 40 хвилин сиділа жінка, потім вона встає, а через хвилину-дві після підйому відбувається вибух... Є дві версії. У пакеті чи в сумці є механізм, який сам підривається, або хтось робить це віддалено. Все це зараз розслідується”, - сказав Боздаг.

Наразі експерти намагаються встановити особу жінки, яка там знаходилась, а також кому належить вибуховий пристрій та з чого він складається.

Нагадаємо раніше повідомлялося, що віце-президент Туреччини Фуат Октай підтвердив, що вибух у Стамбулі на жвавій вулиці середмістя був терористичним актом.

Також ми інформували, що поліція Туреччини розшукує підозрілу дівчину, яка потрапила на камери спостереження.

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