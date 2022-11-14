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Поліція затримала людину, яка заклала вибухівку у центрі Стамбула

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Поліція затримала людину, яка заклала вибухівку у центрі Стамбула

Фото: Associated Press

Особу затриманої людини поки не повідомляють

Поліція Туреччини арештувала особу, яка заклала вибухівку у центрі Стамбула, де пізніше пролунав вибух.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, повідомляє Anadolu agency.

"Людина, яка залишила бомбу, що викликала вибух у неділю, на проспекті Істікляль у Стамбулі, заарештована поліцією", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Туреччини назвав можливі версії вибуху в Стамбулі.

Також ми інформували, що віце-президент Туреччини Фуат Октай підтвердив, що вибух у Стамбулі на жвавій вулиці середмістя був терористичним актом.

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Дата публікації
Перегляди
960
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