Россия вывезла еще партию ракет из Беларуси: куда их перебрасывают

После пребывания в Беларуси российский Ил-76 улетел в Ростовскую область.

В Беларуси зафиксировали прилет очередного Ил-76 ВКС РФ, который должен вывезти еще 20 ракет для ЗРК С-300/400.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларуски Гаюн"

Борт с регистрационным номером RF-76605 прилетел на аэродром "Мачулищи" вечером 13 ноября. Российский Ил-76 пробыл там всего 2 часа 10 минут, после чего улетел на аэродром "Миллерово" (Ростовская область, РФ).

Кроме того, днем, в 13:00, в направлении аэродрома "Мачулищи" было замечено 5 тралов, которые везли по четыре ракетных контейнера для ЗРК С-300/400 — 20 ракет.

"Таким образом, у нас есть дополнительные подтверждения, что из Беларуси в последние дни идет вывоз ракет в РФ для дальнейшего снабжения ракетами группировки на Луганском и Донецком направлении", — пишут наблюдатели.

Что происходит в Беларуси в последние дни

Как сообщалось ранее, за последние дни в "Мачулищи" из РФ прилетало восемь Ил-76, которые, вероятнее всего, вывозят ракеты для ЗРК С-300/400 из Беларуси.

По мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, факты, что Россия вывозит из Беларуси ракеты до С-300, свидетельствует о том, что у агрессора не хватает боеприпасов. По его мнению, дела в России настолько плохи, что для них даже 64 ракеты, которые были в Беларуси, важны.

Мониторинговая группа "Беларуски Гаюн" также зафиксировала в Беларуси тренировочные полеты российского МиГ-31К с ракетой "Кинжал". Российское судно 13 ноября дважды поднималось в небо над Беларусью. Миг-31К могут нести на себе гиперзвуковые аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и запускать их на расстоянии 2000 км.

Читайте также: