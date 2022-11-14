Зеленский приехал в освобожденный Херсон (видео)

Зеленский посетил деоккупированный Херсон.
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 14 ноября, приехал в освобожденный от российских оккупантов Херсон.
Об этом сообщает Reuters.
"Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", — сказал он украинским военным на главной площади города.
Зеленский также поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку в войне против России.
Напомним, в пятницу, 11 ноября, Вооруженные силы Украины зашли в Херсон, который более восьми месяцев находился в российской оккупации. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины официально заявили, что город возвращается под контроль Украины. В Херсоне уже появилась мобильная связь, продолжаются стабилизационные мероприятия и работы по разминированию.
Читайте также: