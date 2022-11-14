Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зеленский приехал в освобожденный Херсон (видео)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
9765
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Зеленский приехал в освобожденный Херсон (видео)

Фото: Владимир Зеленский

Зеленский посетил деоккупированный Херсон.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 14 ноября, приехал в освобожденный от российских оккупантов Херсон.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", — сказал он украинским военным на главной площади города.

Зеленский также поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку в войне против России.

© Владимир Зеленский
Фото: Владимир Зеленский
© Украинская правда
Фото: Украинская правда

Напомним, в пятницу, 11 ноября, Вооруженные силы Украины зашли в Херсон, который более восьми месяцев находился в российской оккупации. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины официально заявили, что город возвращается под контроль Украины. В Херсоне уже появилась мобильная связь, продолжаются стабилизационные мероприятия и работы по разминированию.

Зеленский за 13 ноября: восстановление на освобожденной Херсонщине, ожесточенные бои на Донбассе, саммит G20

Зеленский за 13 ноября: восстановление на освобожденной Херсонщине, ожесточенные бои на Донбассе, саммит G20

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
9765
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация