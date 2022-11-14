В Херсоне возобновили связь два мобильных оператора

В деоккупированном Херсоне уже заработали два мобильных оператора.

В Херсоне продолжают восстанавливать мобильную связь. Так, стало известно, что работу возобновили мобильные операторы "Киевстар" и Vodafonе.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Теперь он частично есть в Суворовском районе города. Специалисты Vodafone восстановили базовую станцию, расположенную в районе Святодуховского собора. В 10-километровом радиусе работает мобильная связь 3g и 4g. Можете позвонить своим родным", — рассказал Янушевич.

Освобождение Херсона

Украинские военные освободили Херсон 11 ноября.

По состоянию на 13 ноября в Херсоне заработали украинская областная и городская военные администрации, СБУ и Нацполиция, постепенно возобновляющие вещание украинского телевидения и радио.

В понедельник, 14 ноября в Херсон приехал президент Украины Владимир Зеленский.

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