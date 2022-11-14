Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Херсоні відновили зв'язок два мобільні оператори

Автор
Денькович Ярослава
Дата публікації
Перегляди
959
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Херсоні відновили зв'язок два мобільні оператори

У деокупованому Херсоні вже запрацювало два мобільних оператори.

У Херсоні продовжують відновлювати мобільний зв’язок. Так, стало відомом, що роботу відновили мобільні оператори "Київстар" та Vodafonе.  

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Тепер він частково є у Суворовському районі міста. Фахівці Vodafone відновили базову станцію, що розташована в районі Святодухівського собору. У 10-кілометровому радіусі працює мобільний зв’язок 3g та 4g. Можете зателефонувати своїм рідним", - розповів Янушевич. 

Звільнення Херсона

Українські військові звільнили Херсон 11 листопада. 

Станом на 13 листопада у Херсоні запрацювали українська обласна та міська військові адміністрації, СБУ та Нацполіція, поступово відновлюють мовлення українського телебачення та радіо.

У понеділок, 14 листопада до Херсона приїхав президент України Володимир Зеленський.

Читайте також:

Космічні сирники від херсонців, які розпочали нове життя в Києві

Космічні сирники від херсонців, які розпочали нове життя в Києві

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
959
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація