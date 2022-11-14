У Херсоні відновили зв'язок два мобільні оператори

У деокупованому Херсоні вже запрацювало два мобільних оператори.
У Херсоні продовжують відновлювати мобільний зв’язок. Так, стало відомом, що роботу відновили мобільні оператори "Київстар" та Vodafonе.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"Тепер він частково є у Суворовському районі міста. Фахівці Vodafone відновили базову станцію, що розташована в районі Святодухівського собору. У 10-кілометровому радіусі працює мобільний зв’язок 3g та 4g. Можете зателефонувати своїм рідним", - розповів Янушевич.
Звільнення Херсона
Українські військові звільнили Херсон 11 листопада.
Станом на 13 листопада у Херсоні запрацювали українська обласна та міська військові адміністрації, СБУ та Нацполіція, поступово відновлюють мовлення українського телебачення та радіо.
У понеділок, 14 листопада до Херсона приїхав президент України Володимир Зеленський.
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