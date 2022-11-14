Путін не проведе цього року підсумкову щорічну пресконференцію

Президент Росії Путін скоріш за все скасує щорічну підсумкову пресконференцію.
Путін планує скасувати проведення щорічної підсумкової пресконференції, яку він проводив з 2012 року.
Про це з посиланням на співрозмовників пише РБК.
Президент РФ Путін не проведе щорічну пресконференцію з представниками ЗМІ, яку він проводив з 2012 року. Зазвичай підсумкове спілкування з журналістами відбувалося в грудні.
За словами джерел видання, підготування пресконференції досі не почалося. За словами одного з співрозмовників, під час ухвалення остаточного рішення враховуватимуть, зокрема, ситуацію на війні.
Путін і його міжнародна політика
Хоча в Росії наголошують на тому, що там готові до переговорів, але йти на умови України - тобто самостійно залишати нашу державу і виходити на кордон - там не погоджуються.
Путін не приєднається до саміту G20 на Балі, який проходитеме 15-16 листопада. Канцлер Німеччини Олаф Шольц впевнений, що фюрер не приїде, оскільки боїться зіткнутися з критикою.
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