Путін не проведе цього року підсумкову щорічну пресконференцію

Президент Росії Путін скоріш за все скасує щорічну підсумкову пресконференцію.

Путін планує скасувати проведення щорічної підсумкової пресконференції, яку він проводив з 2012 року.

Про це з посиланням на співрозмовників пише РБК.

Президент РФ Путін не проведе щорічну пресконференцію з представниками ЗМІ, яку він проводив з 2012 року. Зазвичай підсумкове спілкування з журналістами відбувалося в грудні.

За словами джерел видання, підготування пресконференції досі не почалося. За словами одного з співрозмовників, під час ухвалення остаточного рішення враховуватимуть, зокрема, ситуацію на війні.

Путін і його міжнародна політика

Хоча в Росії наголошують на тому, що там готові до переговорів, але йти на умови України - тобто самостійно залишати нашу державу і виходити на кордон - там не погоджуються.

Путін не приєднається до саміту G20 на Балі, який проходитеме 15-16 листопада. Канцлер Німеччини Олаф Шольц впевнений, що фюрер не приїде, оскільки боїться зіткнутися з критикою.

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