Державний переворот у Кремлі неминучий — Подоляк

В Росії йде системний процес дезінтеграції, зміна кремлівської еліти може відбутися швидше, ніж можна було б сподіватися.

Про це говорив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у новому випуску програми "Аргумент".

За його словами, державний переворот у Кремлі неминучий і він буде таким самим раптовим, як втеча російської армії з Харківської та Херсонської області.

"Це навіть не питання державного, а питання внутрішньоелітного перевороту. Він може відбутися швидше, ніж всі очікують. Це буде як втеча з Харківської або Херсонської області, тобто всі будуть чекати, що Росія ще щось може зробити, а вона може тільки трохи використовувати ракети і "посмикати" Іран. Цей державний переворот вже зав'язаний і вже вирує", - зауважив радник глави ОП.

Михайло Подоляк відзначив, що дезінтеграція наростає, оскільки чинна влада РФ не здатна виразно пояснити своїм громадянам чому "велика держава" програє маленькій Україні, яка несамовито захищає свою свободу.

"Починаються переділи і взаємні звинувачення в елітах, пошук наступників. Зараз Пригожин (російський бізнесмен та засновник ПВК “Вагнер Євген Пригожин, - ТСН) активно всім доводить, що він пропорційний Путіну і через якийсь час буде готовий його замінити”, -описує ситуацію він.

Радник голови ОП припускає, що чинна влада в Кремлі “розбіжиться” і на невизначений час там почнуться стихійні процеси управління.

“Патріотичні канали в Росії змінили риторику. Вони кажуть, що Україну потрібно знищити, але ці ж канали показують, що Путін - абсолютний лузер. Він - аутсайдер, який провалився. Суб'єкт на прізвище Дугін (ідейний натхненник війни з Україною, ідеолог неоєвразійства та рашизму Олександр Дугін, - ТСН) заявив, що цар повинен заплатити за провали своїм життям. Це надзвичайно важлива симптоматика дезінтеграції в усіх напрямках", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, у Росії свій вплив посилює провоєнна фракція силовиків. Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), йдеться про очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та чеченського лідера Рамзана Кадирова.

Читайте також: