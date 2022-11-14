Херсонці на зустрічі з Зеленським заспівали гімн України (відео)

В Херсоні, в який сьогодні, 14 листопада, прибув президент Володимир Зеленський, місцеві мешканці разом заспівали гімн України.

Херсонці, які вийшли до президента Володимира Зеленського, разом заспівали гімн України.

Відповідне відео з’явилося в соцмережах.

На ролику видно, як місцеві мешканці вийшли на центральну площу міста та заспівали гімн нашої держави. З собою вони брали прапори України. Співали, що примітно, навіть маленькі діти.

Після гімну місцеві голосно прокричали: “Слава Україні! Героям Слава!”.

Візит Володимира Зеленського до Херсону

Володимир Зеленський вранці 14 листопада прибув у звільнений від російських окупантів Херсон. Там він подякував НАТО та іншим партнерам за підтримку у війні, яку розв'язала Росії.

В Херсоні голова держави зустрівся з військовими, місцевими мешканцями та вручив захистникам нагороди.

В РФ на візит Зеленського відреагували коротко: "Ми залишаємо це без коментарів. Ви знаєте, що це територія РФ".

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