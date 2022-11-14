Херсонці на зустрічі з Зеленським заспівали гімн України (відео)

В Херсоні, в який сьогодні, 14 листопада, прибув президент Володимир Зеленський, місцеві мешканці разом заспівали гімн України.
Херсонці, які вийшли до президента Володимира Зеленського, разом заспівали гімн України.
Відповідне відео з’явилося в соцмережах.
На ролику видно, як місцеві мешканці вийшли на центральну площу міста та заспівали гімн нашої держави. З собою вони брали прапори України. Співали, що примітно, навіть маленькі діти.
Після гімну місцеві голосно прокричали: “Слава Україні! Героям Слава!”.
Візит Володимира Зеленського до Херсону
Володимир Зеленський вранці 14 листопада прибув у звільнений від російських окупантів Херсон. Там він подякував НАТО та іншим партнерам за підтримку у війні, яку розв'язала Росії.
В Херсоні голова держави зустрівся з військовими, місцевими мешканцями та вручив захистникам нагороди.
В РФ на візит Зеленського відреагували коротко: "Ми залишаємо це без коментарів. Ви знаєте, що це територія РФ".
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