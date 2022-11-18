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На заседание ОБСЕ в Польше не пустят Лаврова - журналист

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
845
Время на прочтение
1 мин
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На заседание ОБСЕ в Польше не пустят Лаврова - журналист

Фото: Associated Press

Мероприятие пройдет в начале декабря.

На заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое состоится 1-2 декабря в польском Лодзе, не пустят российскую делегацию. В частности, министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Об этом в своем Twitter написал редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк.

"Варшава решила запретить въезд российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Польшу на министерскую встречу ОБСЕ в Лодзе 1-2 декабря. Россия ответила гневным письмом в ОБСЕ", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что Польша сейчас председательствует в ОБСЕ. В ОБСЕ находятся 57 стран, в том числе Россия и Украина.

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Дата публикации
Просмотры
845
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