На заседание ОБСЕ в Польше не пустят Лаврова - журналист

Мероприятие пройдет в начале декабря.
На заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое состоится 1-2 декабря в польском Лодзе, не пустят российскую делегацию. В частности, министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Об этом в своем Twitter написал редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк.
"Варшава решила запретить въезд российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Польшу на министерскую встречу ОБСЕ в Лодзе 1-2 декабря. Россия ответила гневным письмом в ОБСЕ", — говорится в сообщении.
Следует отметить, что Польша сейчас председательствует в ОБСЕ. В ОБСЕ находятся 57 стран, в том числе Россия и Украина.
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