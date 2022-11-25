Дуда назвал фактор, который будет означать безопасность для всей Европы

По его словам, РФ должна быть побеждена.

Польский президент Анджей Дуда считает, что поражение агрессора России в политическом, военном и экономическом плане будет означать безопасность всей Европы.

Сообщение об этом появилось в Twitter канцелярии Дуды.

"Безопасная Европа — это Европа, в которой Россия потерпела поражение: политическое, военное и экономическое", — говорится в сообщении.

Дуда добавил, что побежденная Россия будет означать безопасную Украину, Польшу, Литву, Латвию, Румынию и другие страны Европы.

Напомним, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий подчеркивал, что единственный способ втянуть Варшаву в российскую войну – это отвернуться от Украины. По его словам, тогда война "придет к нам сама".

Читайте также: