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В Кривом Роге остановят весь электротранспорт

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В Кривом Роге остановят весь электротранспорт

Фото: УНИАН

В городе увеличат количество автобусов.

В Кривом Роге решили полностью остановить движение электротранспорта. Делают это для экономии электроэнергии.

Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Александр Вилкул.

"Только что пришла вводная от "Укрэнерго" отключить все подстанции троллейбуса, трамвая и скоростного трамвая для того, чтобы не отключать котельные и насосы", — написал он.

По его словам, в городе продолжат работу маршрутки. Кроме того, увеличат количество автобусов по центральным маршрутам.

Вилкул попросил горожан не выезжать по личным делам, а руководителей предприятий начать отпускать людей раньше, чтобы снизить нагрузку на рабочую перевозку.

Напомним, 23 ноября в Кривом Роге после массированной атаки РФ был введен в действие план работы при полном отсутствии электроэнергии. К слову , город был полностью обесточен.

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Дата публикации
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