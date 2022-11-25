Отключение света на Волыни: что известно

Включение света всем потребителям Волыни осуществляется по технической возможности почасово и по очереди по 2-4 часа.

Об этом сообщил глава ОВА Юрий Погуляйко.

По его словам, в настоящее время для области допустимая мощность не более 160 МВт при необходимости при нормальных условиях 350 МВт. Накануне, 24 ноября, было допустимо всего 60 МВт.

"Это означает, что объединенная энергетическая система Украины наращивает мощности. Так что ожидаем от системы увеличения предельной допустимой мощности для области", — говорится в его сообщении.

В настоящее время на Волыни подключено 39% потребителей. Это объекты критической инфраструктуры (больницы, КНС, водозаборы, котельные, военные объекты) и бытовые пользователи электроэнергии, которым поочередно подают напряжение.

Напомним, в Украине по состоянию на 11.00 25 ноября производители электроэнергии обеспечили более 70% потребностей потребления. Питание в первую очередь подали на объекты критической инфраструктуры во всех областях.

Однако 30% дефицит мощности сохраняется, поэтому продолжаются плановые и аварийные отключения света.

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