Відключення світла на Волині: що відомо

Увімкнення світла усім споживачам Волині здійснюється за технічної можливості погодинно та почергово по 2-4 години.

Про це повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко.

За його словами, наразі для області доведено допустиму потужність не більше 160 МВт за потреби в нормальних умовах 350 МВт. Напередодні, 24 листопада, було доведено лише 60 МВт.

"Це означає, що об’єднана енергетична система України нарощує потужності. Тож очікуємо від системи збільшення граничної допустимої потужності для області", - йдеться у його повідомленні.

Наразі на Волині заживлено 39% споживачів. Це об’єкти критичної інфраструктури (лікарні, КНС, водозабори, котельні, воєнні об’єкти) та побутові користувачі електроенергії, яким почергово подають напругу.

Нагадаємо, в Україні станом на 11:00 25 листопада виробники електроенергії забезпечили понад 70% потреб споживання. Живлення першочергово подали на об`єкти критичної інфраструктури в усіх областях.

Однак 30% дефіцит потужності зберігається, тому тривають планові та аварійні відключення світла.

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