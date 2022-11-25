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У Кривому Розі зупинять весь електротранспорт

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Кривому Розі зупинять весь електротранспорт

Фото: УНІАН

У місті збільшать кількість автобусів.

У Кривому Розі вирішили повністю зупинити рух електротранспорту. Роблять це задля економії електроенергії.

Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

"Щойно прийшла ввідна від "Укренерго" відключити всі підстанції тролейбуса, трамваю та швидкісного трамваю для того, щоб не відключати котельні та насоснs", - написав він.

За його словами, d місті продовжать працювати маршрутки. Крім того, збільшать кількість автобусів на центральних маршрутах.

Вілкул попросив містян не виїжджати в особистих справах, а керівників підприємств почати відпускати людей раніше, аби знизити навантаження на робоче перевезення.

Нагадаємо, 23 листопада у Кривому Розі після масованої атаки РФ було запроваджено в дію план роботи за повної відсутності електроенергії. До слова, місто було повністю знеструмлене.

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Дата публікації
Перегляди
336
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