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На Прикарпатті поліцейські сповіщатимуть про повітряну тривогу через гучномовці

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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На Прикарпатті поліцейські сповіщатимуть про повітряну тривогу через гучномовці

Фото: УНІАН

Людей закликають дослухатися до повідомлень.

В Івано-Франківській обласі поліцейські сповіщатимуть про повітряну тривогу через гучномовці.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці Нацполіції області.

Причина акого рішення, пояснюють правоохоронці, що після чергового масованого ракетного обстрілу більшість квартир та будинків області залишаються без води та електроенергії.

"Закликаємо жителів області звертати увагу на такі оповіщення і негайно йти в укриття", - йдеться у повідомленні.

До слова, напередодні, "Прикарпаттяобленерго" повідомило, що на Прикарпатті упродовж дня електроенергію вимикатимуть на непрогнозований час - без дотримання черг і періодів відключень. Енергетики додатково можуть виключати світло й у будинках, що не належать до жодної з черг.

Нагадаємо, російські терористи через масштабні обстріли української енергетичної інфраструктури можуть призвести до блекауту, який триватиме від 12 годин до 7 діб.

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Дата публікації
Перегляди
63
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