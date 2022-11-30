В России снова пылает: в Перми горит ТЭЦ (фото, видео)

Для ликвидации пожара на ТЭЦ выехали около 79 пожарных и 23 единиц техники.

В среду утром, 30 ноября, стало известно о пожаре на одной из ТЭЦ-9 в российском городе Пермь. О причинах возгорания пока не сообщается.

Об этом сообщают Telegram-канал Baza и пропагандистские СМИ РФ.

Местные Telegram-каналы публикуют видео пожара, там видно, как над городом вздымаются огромные клубы дыма.

Пропагандистские СМИ РФ пишут, что это самая большая ТЭЦ в Перми. ТЭЦ обеспечивает энергоснабжение нефтеперерабатывающего производства и является одним из основных источников тепла для левобережной части города.

По информации Baza, на площади 1500 квадратных метров горит крыша цеха.

С территории ТЭЦ эвакуировали 500 человек. Сообщается, что есть угроза перекидывания огня на другие здания.

Пожары в России

В последнее время в России все чаще происходят пожары как на гражданских, так и критических объектах. Так, на днях в Иркутской области горел крупный нефтеперерабатывающий завод.

А 20 ноября в Москве загорелся масштабный пожар – горели складские помещения, в которых расположены магазины светильников, мебели и цветов.

В субботу, 19 ноября, вблизи российского города Санкт-Петербурга возник пожар после взрыва на газопроводе.

В тот же день на Сахалине произошел взрыв газа в пятиэтажке – погибли 9 человек, среди них есть дети.

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