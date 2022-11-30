Жена "Холостяка-10" Михайлюка растрогала фото их годовалой дочери

Жена главного героя шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка, украинская модель Даша Хлыстун, продемонстрировала поклонникам, как подросла их дочь.

На странице в Instagram звезда модельного бизнеса разместила редкие кадры с годовалой дочерью Арианой. Даша держит девочку на руках, а также нежно ее целует и обнимает. Судя по тому, как маленькая Ариана позирует, она в будущем спокойно может составить конкуренцию своей знаменитой маме.

Даша Хлыстун с дочерью / Фото: instagram.com/dasha_khlystun

Даша Хлыстун с дочерью / Фото: instagram.com/dasha_khlystun

"Удалось хоть какие-то кадры поймать с моей привередливой моделью", — подписала Хлыстун.

Даша Хлыстун с дочерью / Фото: instagram.com/dasha_khlystun

Даша Хлыстун с дочерью / Фото: instagram.com/dasha_khlystun

Конечно, эти милые семейные кадры не обошел вниманием глава семьи Макс Михайлюк. Под фото супруги он написал: "Мои любимые".

В свою очередь, пользователи наделали комплиментов маленькой Ариане: "Такая хорошенькая, вы обе такие хорошенькие", "Очень красивые модельки", "какая взрослая уже", "на папу очень похожа", "вся в папу ваша модель".

Напомним, что пилот Макс Михайлюк был главным героем 10-го сезона шоу "Холостяк". Впрочем, отношения с победительницей проекта Дашей Ульяновой у него не сложились. Вскоре, после окончания реалити, стало известно, что Михайлюк встречается с украинской моделью Дашей Хлыстун.

Макс Михайлюк и Даша Хлыстун с дочерью / Фото: instagram.com/flymax305

Весной 2021 года у влюбленных родилась дочь Ариана, впоследствии, когда пара регистрировала рождение ребенка, они вместе с тем зарегистрировали и свой брак.

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