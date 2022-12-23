Снова пожар в Москве: загорелась военная часть (видео)

Пока информации о причинах возгорания нет.

В Москве горела одна из воинских частей. Пожар произошел в ночь на 23 декабря на территории гаражных боксов.

На месте происшествия работают экстренные службы, сообщает Телеграмм-канал.

Огонь распространился по одноэтажным боксам на территории части. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров.

Спасатели подтвердили факт пожара. Уточнили, что заявка поступила на пульт дежурного в 23:45 по местному времени. Данные о пострадавших пока не сообщают.

Пожары и взрывы

10 декабря в центре Москвы загорелась старинная усадьба.

9 декабря в Рязани произошел взрыв в двухэтажном жилом доме. В результате взрыва обрушились перекрытия между первым и вторым этажами, две квартиры получили значительные повреждения.

В ночь на 9 декабря начался большой пожар в крупном торговом комплексе "Мега Химки", расположенном на Ленинградском шоссе у границы Москвы и Московской области.

В российской Перми 30 ноября горела ТЭЦ-9, обеспечивающая энергоснабжение нефтеперерабатывающего производства и являющаяся одним из основных источников тепла для левобережной части города

В последние дни в России также произошли взрывы на аэродромах.

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