Бросили коктейль Молотова: в Москве подожгли приемную Медведева

Неизвестный бросил в одно из окон здания коктейль Молотова.
В Москве подожгли общественную приемную фиктивного председателя пропутинской партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева.
Об этом сообщает ASTRA.
Неизвестный бросил в одно из окон здания коктейль Молотова. Ему удалось сбежать.
"Сегодня около трёх часов ночи в окно здания центральной приёмной председателя партии на Кутузовском проспекте неизвестный бросил коктейль Молотова", — говорится в сообщении.
Пожар потушили охранники здания.
Отметим, что после объявления мобилизации в России участились случаи поджогов военкоматов, администраций и офисов "Единой России".
Есть даже случай, когда мужчина выстрелил в военкома. Инцидент произошел в городе Усть-Илимске Иркутской области 26 сентября. 25-летний местный житель Руслан Зинин выстрелил в военкома. Он приказал всем присутствующим покинуть зал, а затем открыл огонь.
Ранее сообщалось, что возле виллы в Крыму полностью сожгли машины известного российского пропагандиста Киселева.
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