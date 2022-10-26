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Бросили коктейль Молотова: в Москве подожгли приемную Медведева

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Бросили коктейль Молотова: в Москве подожгли приемную Медведева

Фото: Associated Press

Неизвестный бросил в одно из окон здания коктейль Молотова.

В Москве подожгли общественную приемную фиктивного председателя пропутинской партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева.

Об этом сообщает ASTRA.

Неизвестный бросил в одно из окон здания коктейль Молотова. Ему удалось сбежать. 

"Сегодня около трёх часов ночи в окно здания центральной приёмной председателя партии на Кутузовском проспекте неизвестный бросил коктейль Молотова", — говорится в сообщении.

Пожар потушили охранники здания.

Отметим, что после объявления мобилизации в России участились случаи поджогов военкоматов, администраций и офисов "Единой России".

Есть даже случай, когда мужчина выстрелил в военкома. Инцидент произошел в городе Усть-Илимске Иркутской области 26 сентября. 25-летний местный житель Руслан Зинин выстрелил в военкома. Он приказал всем присутствующим покинуть зал, а затем открыл огонь.

Ранее сообщалось, что возле виллы в Крыму полностью сожгли машины известного российского пропагандиста Киселева.

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