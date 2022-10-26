Кинули коктейль Молотова: в Москві підпалили приймальню Медведєва

Невідомий кинув в одне з вікон будівлі коктейль Молотова.

У Москві підпалили громадську приймальню фіктивного голови пропутінської партії "Єдина Росія" Дмитра Медведєва.

Про це повідомляє ASTRA.

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Невідомий кинув в одне з вікон будівлі коктейль Молотова. Йому вдалося втекти.

"Сьогодні близько третьої години ночі у вікно будівлі центральної приймальної голови партії на Кутузовському проспекті невідомий кинув коктейль Молотова", — йдеться в повідомленні.

Пожежу загасили охоронці будівлі.

Зазначимо, що після оголошення мобілізації в Росії почастішали випадки підпалів військкоматів, адміністрацій та офісів "Єдиної Росії".

Є навіть випадок, коли чоловік вистрілив у військкома. Інцидент стався у місті Усть-Ілімську Іркутської області 26 вересня. 25-річний місцевий житель Руслан Зінін вистрілив у військкома. Він наказав усім присутнім залишити зал, а потім відкрив вогонь.

Раніше повідомлялося, що біля вілли у Криму повністю спалили машини відомого російського пропагандиста Кисельова.

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