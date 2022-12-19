Таропрогноз на 19-25 декабря 2022: что карты нам предвещают

Карты Таро сейчас очень популярный способ узнать свое будущее. Это средство для гадания может помочь узнать больше о тех событиях, которые ждут нас в скором времени и подготовиться к ним. А для кого карты Таро могут стать хорошей поддержкой и помощью во время самоанализа.

А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз на неделю – 19-25 декабря 2022 года – от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Девятка кубков"

Эта карта свидетельствует об исполнении желаний, эмоциональном удовольствии, чувственности. Она убеждает вас, что нужно приложить совсем немного усилий, чтобы мечты стали реальностью. Эта карта повествует о сексуальном удовольствии, простых радостях жизни, удовольствии от достигнутого, насыщенной жизни, поступлении благодати, веселой компании, нетерпимости к любым ограничениям.

В то же время "Девятка кубков" напоминает о том, что следует помнить об ответственности за последствия своих желаний, гордиться своими достижениями и осознавать, что вы действительно хотите от жизни. Ведь очень часто мы желаем одного, а когда получаем желаемое, то выясняется, что мы действительно хотели совсем другое.

Но следует быть осторожными, ведь если долго греться в лучах собственной славы, то можно или оттолкнуть окружение или вызвать сильную зависть. Помните, что зависть рождает обиду, уничтожает любовь и заставляет завистников начинать манипуляции.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Двойка жезлов"

Эта карта, которая принадлежит к младшим арканам Таро, то есть указывает на довольно бытовые вещи, рассказывает о достижениях, смелости, мирских желаниях и личной силе. Эта карта сообщает об определенном ощущении всесилия, убеждении других людей в своих талантах, смелое отстаивание собственной позиции, демонстрацию деловых качеств, гибкость и напор, оперативный подхват новых идей, расширение горизонтов, испытание на зрелость идей.

Она акцентирует внимание на необходимости отстаивать собственные интересы и желании найти свой собственный уровень силы. Вы уверены, что можете сделать больше, чем вы делали до того, что не способны были раньше.

Однако следует быть очень осторожными, потому что этот путь ведет к гордости. Полученные власти и могущество могут затмить ваши истинные потребности и цели. Пора проявить инициативу и осуществить свои намерения. В течение лета 2021 года вы должны показать, что вы — та сила, с которой следует считаться, поэтому смело берите быка за рога и помните, что сила вселенной течет через вас.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Десятка жезлов"

Эта карта Таро рассказывает о перегрузках и желании попасть вверх. Она сообщает, что вы взяли на себя слишком много ответственности и желания всем нравиться. Не стоит распылять свои усилия, потому что иначе у вас появится ощущение, что это вы во всем виноваты. Не зацикливайтесь на работе, позволяйте себе время от времени маленькие удовольствия.

Не стоит смириться со своим чувством "рабочей лошадки". Также стоит избавиться от узости мнений и понять, что происходит вокруг вас.

Сейчас у вас есть ноша, которую нужно нести, — тяжелая работа или слишком много обязанностей, — подумайте, не стоит ли изменить свое отношение к жизни. Возможно, вы настолько увязли в обычных трудностях, что перестали видеть цель и не понимаете, что делаете. Поэтому откажитесь от определенных задач, вызовов, обязанностей и найдите время для отдыха и удовольствия.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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