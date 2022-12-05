Таропрогноз на декабрь 2022: что карты нам предвещают

Карты Таро, появившиеся несколько веков назад, уже завоевали многочисленных поклонников среди разных слоев общества. Они озвучивают своеобразные подсказки судьбы и предупреждения, но прислушиваться ли к ним — решает сам человек.

Сейчас существует несколько тысяч видов карт Таро, поэтому вы легко сможете их приобрести, если пожелаете овладеть этим искусством.

Предлагаем узнать, что ожидает вас в декабре 2022 года с помощью тарологического прогноза на первый месяц зимы от мастера Таро Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта месяца "Императрица"

Эта карта Таро свидетельствует о развитии, женственности, чувственном наслаждении, плодородии, сочувствии, творчестве, воспитании и удовлетворении жизнью. Она подсказывает, что пора сконцентрироваться на искусстве и красоте, жизни в гармонии с природой, желании быть экстравагантным, осознавать свои желания. Речь идет о творческом и несколько материнском аспекте женственности. Этот архетип обладает такими качествами, как плодородие и плодовитость.

Эта карта подсказывает, что следует искать позитив и гармонию в отношениях. Возможно вам понадобится воспитание своих чувств и осознание своей сексуальности. А что касается отношений, то вам придется управлять партнером или даже сыграть для него роль матери.

Также не стоит сомневаться в успехе ваших планов, даже самых рискованных.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта месяца "Девятка мечей"

Эта карта рассказывает о мученичестве, переполнении эмоциями, тревоге. Она сообщает о тревожных мнениях, осознании неправильности своих действий, желании вернуться в прошлое, страхе перед неизвестным, бессонных ночах, чувстве неуверенности и уязвимости.

Эта карта может показаться ужасной, но она подсказывает, что темные времена скоро закончатся. Вы можете поднять голову и увидеть, что даже в такой критической ситуации можно увидеть солнечный свет из глубины горя и отчаяния. Пора подумать о причинах своих мучений и несчастий. Найдите причины, которые тормозят ваше движение вперед. Если вы так загружены нынешними проблемами, то как вы можете строить дальнейшие планы? Выбирайте новые приоритеты. Иногда достаточно совсем небольших изменений во взгляде на то или иное событие, чтобы произошел кардинальный сдвиг по отношению к жизни.

Прогноз Таро на финансы

Карта месяца "Восьмерка жезлов"

Эта карта рассказывает о движении вперед, действии, новостях и возможностях. Она подсказывает, что нужно выбрать приоритеты, узнать свои намерения, получить важные сообщения, осознать внезапные действия. Сейчас нужно менять решение и понять сущность ситуации.

Эта карта символизирует движение и незаконченное действие. Такое движение быстрое и неистовое. Сначала – это движение в вашей голове, а тогда уже – в реальности. "Восьмерка жезлов" представляет интуитивные действия, внутренние идеи, возникшие озарением после определенного события. Сейчас нужно понять, верны ли ваши действия в данный момент.

В скором времени вы получите интересную информацию, которую вы сначала не сможете понять, потому что она поступит в необычном виде. Поэтому ваш разум должен быть открыт для любой возможности, которая поможет разобраться в ситуации. Воспользуйтесь этой информацией, чтобы принять правильное решение.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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