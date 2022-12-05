Таропрогноз на грудень 2022: що карти нам віщують

Карти Таро, які з'явилися кілька століть тому, уже завоювали численних прихильників серед різних прошарків суспільства. Вони озвучують своєрідні підказки долі та попередження, але, чи прислухатися до них - вирішує сама людина.

Нині існує кілька тисяч видів карт Таро, тому ви легко зможете їх придбати, якщо забажаєте опанувати це мистецтво.

Пропонуємо дізнатися, що очікує вас у грудні 2022 року за допомогою тарологічного прогнозу на перший місяць зими від майстрині Таро Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта місяця "Імператриця"

Ця карта Таро свідчить про розвиток, жіночність, чуттєву насолоду, родючість, співчуття, творчість, виховання та задоволення життям. Вона підказує, що настав час сконцентруватися на мистецтві та красі, житті в гармонії з природою, бажанні бути екстравагантним, усвідомлювати свої бажання. Йдеться про творчий і дещо материнський аспект жіночності. Цей архетип володіє такими якостями як родючість та плодовитість.

Ця карта підказує, що слід шукати позитив та гармонію у стосунках. Можливо, вам знадобиться виховання своїх почуттів та усвідомлення своєї сексуальності. А щодо стосунків, то вам доведеться керувати партнером, або навіть зіграти для нього роль матері.

Також не варто сумніватися в успіху ваших планів, навіть найризикованіших.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта місяця "Дев'ятка мечів"

Ця карта розповідає про мучеництво, переповнення емоціями, тривогу. Вона повідомляє про тривожні думки, усвідомлення неправильності своїх дій, бажання повернутися у минуле, страх перед невідомим, безсонні ночі, почуття невпевненості та вразливості.

Ця карта може здатися жахливою, але вона підказує, що темні часи скоро закінчаться. Ви можете підняти голову та побачити, що навіть у такій критичній ситуації можна побачити сонячне світло з глибини горя та відчаю. Настав час подумати про причини своїх мук та нещасть. Знайдіть причини, які гальмують ваш рух вперед. Якщо ви так завантажені нинішніми проблемами, то як ви можете будувати подальші плани? Обирайте нові пріоритети. Іноді достатньо зовсім невеликих змін у погляді на ту чи іншу подію, щоб стався кардинальний зсув щодо ставлення до життя.

Прогноз Таро на фінанси

Карта місяця "Вісімка жезлів"

Ця карта розповідає про рух вперед, дію, новини та можливості. Вона підказує, що потрібно обрати пріоритети, з'ясувати свої наміри, отримати важливі повідомлення, усвідомити раптові дії. Зараз потрібно змінювати рішення та зрозуміти суть ситуації.

Ця карта символізує рух та незакінчену дію. Такий рух швидкий та несамовитий. Спочатку - це рух у вашій голові, а тоді вже - у реальності. "Вісімка жезлів" представляє інтуїтивні дії, внутрішні ідеї, які виникли осяянням після певної події. Зараз потрібно зрозуміти, чи правильні ваші дії у цей момент.

Незабаром ви отримаєте цікаву інформацію, яку ви спочатку не зможете зрозуміти, бо вона надійде у незвичному вигляді. Тому ваш розум має бути відкритим для будь-якої можливості, яка допоможе розібратися у ситуації. Скористайтеся цією інформацією, щоб ухвалити правильне рішення.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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