Набуло чинності ембарго Євросоюзу на постачання російської нафти

5 грудня офіційно набуває чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського союзу. Також з цього дня починає працювати стеля цін на російську сировину, яку запровадили Євросоюз, G7 та Австралія.

Про це повідомляє офіційний журнал Євросоюзу.

Тепер російську нафту можна купувати лише за ціни, яка не перевищує 60 доларів за барель.

Також читайте Навіщо ЄС обмежив ціни на російську нафту: пояснення від Держдепу США

Ембарго на російську нафту було узгоджено ще у травні, вийняток зробили лише для Болгарії та нафти, яка буде постачатись по трубопроводу "Дружба".

Крім того, нові санкції заборонятимуть европейським компаніям страхувати перевезення російської нафти морським шляхом до третіх країн. 5 лютого 2023 року подібні обмеження почнуть діяти також на російські нафтопродукти.

Обмеження передбачають, що компанії не зможуть надавати страхові та інші послуги для морського перевезення російської нафти до третіх країн, якщо вона буде куплена вище за цінову стелю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що очільник угорського МЗС Петер Сіярто заявив, що обмеження цін на нафту з Росії "шкодить європейській економіці".

Крім того, ми раніше інформували, що у Росії влаштували істерику через обмеження ціни на нафту та пригрозили зупинити постачання до Європи.

Читайте також: