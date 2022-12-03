Угорщина не платитиме мінімальну ціну за російську нафту - Петер Сіярто

Очільник угорського МЗС заявив, що обмеження цін на нафту з Росії "шкодить європейській економіці".

Угорщина була звільнена від застосування обмеження ціни на російську нафту після переговорів з Європейським Союзом.

Про це повідомив у суботу, 3 грудня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на своїй сторінці у Facebook.

Очільник зовнішньополітичного відомства країни, якою керує уряд, прихильний до російського президента Путіна, зазначив, що “Брюссель має усвідомити, що ці та подібні заходи найбільше шкодять європейській економіці”.

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“Під час переговорів щодо ліміту цін на нафту ми наполегливо боролися за інтереси Угорщини і, зрештою, досягли успіху: Угорщина була звільнена від застосування ліміту цін на нафту”, — стверджує він.

Міністр додав, що цим рішенням “знову вдалося захистити енергетичну безпеку Угорщини”.

Нагадаємо, у суботу, 3 грудня, Рада ЄС ухвалила рішення про запровадження обмеження цін на російську морську сиру нафту. Ліміт встановлено на рівні 60 доларів США за барель. У майбутньому ціна може коригуватися, щоб реагувати на розвиток ринку. Після цього рішення у Росії влаштували істерику та пригрозили зупинити постачання до Європи.

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