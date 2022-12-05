Вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставку российской нефти

5 декабря официально вступает в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского союза. Также с этого дня начинает работать потолок цен на российское сырье, введенное Евросоюзом, G7 и Австралией.

Об этом сообщает официальный журнал Евросоюза.

Теперь российскую нефть можно покупать только при цене, не превышающей 60 долларов за баррель.

Также читайте Зачем ЕС ограничил цены на российскую нефть: объяснение от Госдепа США

Эмбарго на российскую нефть было согласовано еще в мае, исключение было сделано только для Болгарии и нефти, которая будет поставляться по трубопроводу "Дружба".

Кроме того, новые санкции будут запрещать европейским компаниям страховать перевозку российской нефти морским путем в третьи страны. 5 февраля 2023 г. подобные ограничения начнут действовать также на российские нефтепродукты.

Ограничения предусматривают, что компании не смогут предоставлять страховые и другие услуги для морской перевозки российской нефти в третьи страны, если она будет куплена выше ценового потолка.

Напомним, ранее сообщалось, что глава венгерского МИД Петер Сиярто заявил, что ограничение цен на нефть из России "вредит европейской экономике".

Кроме того, мы ранее информировали, что в России устроили истерику из-за ограничения цены на нефть и пригрозили остановить поставки в Европу.

Читайте также: