Таропрогноз на зиму 2022: что карты нам предвещают

Карты Таро озвучивают то, что вы сами боитесь себе сказать.

Карты Таро – древняя система для гадания будущего, которая приобрела особую популярность в течение последних десятилетий. Она позволяет узнать, что же вы действительно чувствуете, преодолеть собственные страхи и вызовы, задуматься над прошлым и заглянуть в вероятное будущее. Поэтому эзотерик Елена Кузьмич подготовила для вас прогноз по картам Таро на ближайший месяц - декабрь 2022 года.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта месяца "Двойка мечей"

Эта карта свидетельствует о подавлении эмоций и чувств. Также речь идет о нежелании смотреть правде в глаза. Сейчас вы говорите одно, а делаете совсем другое. Поэтому нужно успокоиться и побыть немного недоступным другим людям. Не отрицайте своих чувств и не игнорируйте правду. Также вас могут раздирать сомнения. Избавьтесь от нежелания делать выбор.

Вы сделали барьер вокруг сердца и не хотите пускать туда кого-нибудь. Теперь вы не можете честно разобраться со своими эмоциями. Поэтому нужно быть открытыми, раскованными и не бояться правды.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта месяца "Четверка кубков"

Эта карта свидетельствует о сомнениях, нерешительности, самоанализе, эгоизме. Также она повествует о разрыве и разочаровании, желании идти своим путем, неуверенности в себе, важности самоанализа для исцеления душевных ран, определенной душевной черствости, отказе от подарков судьбы, ощущения беззащитности, отсутствии инициативы, апатии и пассивности, застоя в жизни.

Эта карта свидетельствует о периоде, когда мы погружаемся в себя, создаем защитные стены перед внешним миром и хотим делиться ни с кем, ни чувствами, ни мыслями. В такое время мы становимся абсолютными интровертами, но по иронии судьбы, именно этот период может оказаться для нас очень продуктивным, особенно если мы сохраним свою мотивацию. Хотя сейчас жизнь может нам казаться блеклой и неинтересной.

Ожидайте, что судьба подарит вам важный шанс и вы вернетесь к внутренней гармонии, достаточно только прибавить немного усилий. Но никто этого не сделает вас. Понимание себя станет первым шагом к возрождению.

Прогноз Таро на финансы

Карта месяца "Рыцарь жезлов"

Эта карта рассказывает о движении вперед, страсть и нетерпение. Также она сообщает определенную черствость, энтузиазм, но пустые обещания, преувеличение правды, нежелание шагнуть навстречу, определенную ненадежность.

Эта карта подсказывает, что у всего есть положительная и отрицательная сторона. И только вы определяете отношение к ситуациям. Пора проявить жажду жизни. Найдите себе дерзость и не бойтесь стать другим человеком.

На своем жизненном пути будьте внимательны к другим людям.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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