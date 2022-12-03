Таропрогноз на зиму 2022: що карти нам віщують

Карти Таро озвучують те, що ви самі боїтесь собі сказати

Карти Таро - давня система для ворожіння майбутнього, яка набула особливої популярності протягом останніх десятиліть. Вона дозволяє дізнатися, що ж ви насправді відчуваєте, подолати власні страхи та виклики, замислитися над минулим та зазирнути у ймовірне майбутнє. Тому езотерикиня Олена Кузьмич підготувала для вас прогноз за картами Таро на найближчий місяць - грудень 2022 року.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта місяця "Двійка мечів"

Ця карта свідчить про придушення емоцій та почуттів. Також йдеться про небажання дивитися правді у вічі. Зараз ви говорите одне, а робите цілком інше. Тому потрібно заспокоїтися і побути трішки недоступними для інших людей. Не заперечуйте своїх почуттів та не ігноруйте правду. Також вас можуть роздирати сумніви. Позбудьтеся небажання робити вибір.

Ви зробили бар'єр довкола серця і не бажаєте пускати туди когось. Зараз ви не можете чесно розібратися зі своїми емоціями. Тому потрібно бути відкритими, розкутими та не боятися правди.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта місяця "Четвірка кубків"

Ця карта свідчить про сумніви, нерішучість, самоаналіз, егоїзм. Також вона оповідає про розрив і розчарування, бажання йти своїм шляхом, невпевненість в собі, важливість самоаналізу для зцілення душевних ран, певну душевну черствість, відмову від подарунків долі, відчуття беззахисності, відсутність ініціативи, апатію та пасивність, застій у житті.

Ця карта свідчить про період, коли ми занурюємося у себе, створюємо захисні стіни перед зовнішнім світом і хочемо ділитися ні з ким, ні почуттями, ні думками. У такий час ми стаємо абсолютними інтровертами, але за іронією долі, саме цей період може виявитися для нас дуже продуктивним, особливо, якщо ми збережемо свою мотивацію. Хоча зараз життя може нам здаватися бляклим та нецікавим.

Очікуйте, що доля подарує вам важливий шанс і ви повернетеся до внутрішньої гармонії, достатньо тільки додати трішки зусиль. Але ніхто цього не зробить за вас. Розуміння себе стане першим кроком до відродження.

Прогноз Таро на фінанси

Карта місяця "Лицар жезлів"

Ця карта розповідає про рух вперед, пристрасть та нетерпіння. Також вона повідомляє певну черствість, ентузіазм, але порожні обіцянки, перебільшення правди, небажання зробити крок назустріч, певну ненадійність.

Ця карта підказує, що у всього є позитивний і негативний бік. І лише ви визначаєте ставлення до ситуацій. Настав час проявити жагу до життя. Знайдіть собі зухвалість і не бійтеся стати іншою людиною.

На своєму життєвому шляху будьте уважними до інших людей.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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