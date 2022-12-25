В российском Курске сообщают о взрывах в районе аэропорта

В ночь на 25 декабря в российском Курске произошел "хлопок". В районе местного аэродрома "Халино" были слышны взрывы.

Об этом пишут местные телеграммы-каналы.

О взрывах в нескольких районах города в Сети также сообщили жители Курска. Отмечается, что первые звуки раздались около 03:00. Пока власти города не прокомментировали "хлопок". Также не сообщалось о каких-либо пожарах или повреждениях.

К слову, почти три недели назад в России заявили об атаке неизвестным беспилотником аэродрома "Халино". Вблизи него вспыхнул нефтенакопитель.

Напомним, 24 декабря в Мурманске вспыхнул пожар на базе поставки "Фактор". Охваченная огнем площадь составляет 500 кв. м. К слову, основное направление деятельности предприятия "Фактор" – поставка спецодежды и средств индивидуальной защиты.

Читайте также: