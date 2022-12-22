На крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске произошел пожар

В российском Мурманске произошел пожар на единственном авианосном крейсере РФ "Адмирал Кузнецов".

Об этом сообщает пропагандистское агентство РИА Новости.

Глава Объединенной судостроительной компании Алексей Рахманов утверждает, что произошло "маленькое возгорание" во время ремонта, его удалось потушить. По словам Рахманова, ущерба и пострадавших якобы нет.

"Адмирал Кузнецов" в составе флота РФ с 1991 года. За это время его ремонтировали не менее семи раз. В общей сложности процесс длился примерно 13 лет. Крейсер впервые принимал участие в боевых действиях в Сирии в 2016—2017 годах, после чего стал на ремонт, который продолжается.

Напомним, в оккупированном Крыму в Севастопольской бухте 29 октября беспилотники атаковали корабли Черноморского флота РФ. В результате атаки были повреждены, по меньшей мере, три российских судна — фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорьевич", а также тральщик "Иван Голубец".

Минобороны РФ заявило, что беспилотники якобы выпустили из гражданского судна с украинским зерном. В российском оборонном ведомстве также заявили, что атакой руководили специалисты из Великобритании.

Ранее Украина ракетами уничтожила несколько военных российских судов, а самым большим успехом стало потопление крейсера "Москва".

В Министерстве обороны США подтвердили, что крейсер утонул из-за попадания украинских ракет, а не детонации боеприпасов.

Пытались сбежать из крейсера "Москва" на плоту

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