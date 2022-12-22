На крейсері "Адмірал Кузнєцов" у Мурманську сталася пожежа

У російському Мурманську зайнявся авіанесучий крейсер "Адмірал Кузнєцов", який стоїть на ремонті.

У російському Мурманську сталася пожежа на єдиному авіаносному крейсері РФ "Адмірал Кузнєцов".

Про це повідомляє пропагандистське агентство РИА Новости.

Голова Обʼєднаної суднобудівної компанії Олексій Рахманов стверджує, що сталося "маленьке займання" під час ремонту, його вдалося загасити. За словами Рахманова, збитків і постраждалих нібито немає.

"Адмірал Кузнєцов" у складі флоту РФ від 1991 року. За цей час його ремонтували щонайменше сім разів. Загалом процес тривав приблизно 13 років. Крейсер уперше брав участь у бойових діях у Сирії у 2016—2017 роках, після чого став на ремонт, який досі триває.

Нагадаємо, в окупованому Криму у Севастопольській бухті 29 жовтня безпілотники атакували кораблі Чорноморського флоту РФ. Внаслідок атаки було пошкоджено щонайменше три російські судна — фрегати "Адмірал Макаров" та "Адмірал Григорович", а також тральщик "Іван Голубець".

Міноборони РФ заявило, що безпілотники нібито випустили із цивільного судна з українським зерном. У російському оборонному відомстві також заявили, що атакою керували фахівці з Великої Британії.

Раніше Україна ракетами знищила кілька військових російських суден, а найбільшим успіхом стало потоплення крейсера "Москва".

У Міністерстві оборони США підтвердили, що крейсер потонув через влучання українських ракет, а не детонацію боєприпасів.

Намагалися втекти з крейсера "Москва" на плоті

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