Україна може дістати до Москви — генерал Маломуж

Україна може дістати не лише до Енгельса, на аеродромі якого цієї ночі пролунали вибухи, але й до Москви.

Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж заявив, що тепер дії росіян не будуть безкарні, ОПК України нарощує ресурс по БПЛА та далекобійних ракетних комплексів

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".



"На сьогодні наш оборонно-промисловий комплекс вже встановив лінійки з виробництва далекобійних ракетних комплексів, які б'ють до 1000 км, і саме головне, це БПЛА (безпілотний літальний апарат – ред.), які дійсно сьогодні летять і за 600 км, і за 800 км, і за 1 200 км. Ми можемо діставати не тільки до Енгельса, а й до Москви й далі. Тому, ОПК України продовжує нарощуватися цей ресурс", - підкреслив генерал армії України.

Що відомо про вибухи в Енгельсі

У ніч проти 26 грудня на російській авіабазі в Енгельсі в Саратовській області пролунали вибухи. У РФ заявляють, що був збитий безпілотник, наслідком стала загибель трьох людей і поранення чотирьох.

У телеграм-каналі Baza стверджують, що після успішного збитня БПЛА почалася пожежа, яка охопила 120 квадратних метрів. Туди були направлені рятувальники та пожежники. Крім загиблих, також пишуть про госпіталізацію чотирьох поранених.

Вперше атака на авіабазу "Енгельс" відбулася трьома тижнями раніше. 5 грудня на двох російських аеродромах пролунали вибухи: на авіабазі в Енгельсі та на аеродромі "Дягілєво" в Рязанській області. У результаті атаки по Енгельсу отримали пошкодження два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Міноборони РФ підтвердило удар по військових аеродромах і заявило про запуск реактивних безпілотників.

Військовий аеродром "Енгельс" — у чому важливість цієї авіабази

На військовому аеродромі "Енгельс" у Саратовській області розташована база стратегічної авіації РФ, яка входить до ядерної тріади. На авіабазі базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95, які здатні нести ядерні боєприпаси. Також саме з цієї бази російські війська завдають масованих ракетних ударів.

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