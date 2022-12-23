У Москві горить склад із газовими балонами і чутно вибухи

Через загорання в ангарі почали вибухати балони з газом.

У Москві спалахнула пожежа на складі із 400 пропановими та ацетиленовими газовими балонами на території Всеросійського інституту легких сплавів.

Про це повідомляють російські пабліки та засоби масової пропаганди.

Площа пожежі в ангарі з газовими балонами становить 400 кв. м. Будівля горить по всій площі, повідомили в екстрених службах.

Там зберігається велика кількість газових балонів, вони вже почали вибухати.

За даними ЗМП відкрите горіння ліквідовано. Постраждалих немає.

Фото з соцмереж

Нагадаємо, в Московській області, а саме в Балашисі, 12 грудня спалахнула пожежа у торговому центрі "Стройпарк". Вогонь охопив площу у 500 кв. м.

Дещо раніше, 9 грудня, загорілася велика пожежа в торговому комплексі "Мега Хімки" на Ленінградському шосе біля межі Москви та Московської області. Площа, яку охопив вогонь, складала 7 тис. кв. м.

Додамо, що 17 грудня вже у Владивостоці горів склад кондитерської фабрики "Яшкіно" на площі близько 2 тис.кв. м.

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