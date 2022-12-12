У Балашисі під Москвою горить торговий центр (відео)

У понеділок вранці, 12 грудня, у Балашисі Московської області спалахнула пожежа у торговому центрі "Стройпарк". Наразі відомо, що під час пожежі постраждав охоронець ТЦ.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ РФ.

Над будівлею піднявся чорний стовп диму. Пожежі присвоєно третій рівень складності. За останніми даними, площа пожежі становить близько 500. кв. метрів. На місці інциденту працюють пожежники та швидкі.



Усіх співробітників було оперативно евакуйовано. Поки що інформації про причини займання немає.

Нещодавні пожежі та вибухи в РФ

У суботу вранці, 10 грудня, у центрі Москви загорілася старовинна садиба.

У п'ятницю, 9 грудня, у Рязані стався вибух у двоповерховому житловому будинку. Один із мешканців варив самогон. Внаслідок вибуху обвалилися перекриття між першим та другим поверхами, дві квартири отримали значні пошкодження.

У ніч проти 9 грудня почалася велика пожежа у великому торговому комплексі "Мега Хімки", розташованому на Ленінградському шосе біля межі Москви та Московської області.

Протягом останніх днів в Росії також сталися вибухи на аеродромах.

А у Барнаулі сталася пожежа на шинному заводі.

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