Білий дім: "Ми не заохочуємо і не підтримуємо українські операції на території Росії"

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США не заохочують ескалацію військового конфлікту в Україні, оскільки це не приносить користі ні українському народу, ні інтересам Вашингтона.

Про це він сказав в інтерв'ю ABC.

Заява Кірбі прозвучала на тлі серії ударів, які були нещодавно завдані по російським аеродромам "Енгельс" і "Дягілєво". За словами американського чиновника, Білий дім не заохочує і не підтримує подібні операції українських військових на території РФ.

"Я дозволю українським збройним силам самим говорити про свої операції. Ми не заохочуємо і не підтримуємо українські операції на території Росії. Ми намагаємось переконатися, що вони зможуть захистити свою територію та відвоювати свої землі в Україні", — зазначив Кірбі.

Також представник Білого дому уточнив, що від початку повномасштабного вторгнення до України Сполучені Штати ведуть моніторинг ризиків ескалації конфлікту, оскільки у Вашингтоні вважають, що загострення ситуації в Україні не принесе жодної користі українцям та росіянам.

Раніше аналітик Саймон Тісдал заявив, що Путін не просто буде продовжувати удари по українській енергетичній інфраструктурі. Від нього також варто очікувати спроб підвищити ставки за допомогою асиметричних і невійськових методів, щоб збільшити ціну для Києва і його прихильників.

"Припущення, що виснажені війська Росії вже зробили найгірше, що можуть, і не здатні на подальшу ескалацію, звучить самовдоволено. Оскільки Путін із запізненням розуміє, що він не може закидати бомбами Київ, щоб змусити його підкоритися, він все більше покладається на "глобалізацію" війни", — вважає Тісдал.

За його словами, Володимир Путін може піти на серйозну ескалацію вже не лише для того, щоб зберегти політичну особу, а й заради фізичного виживання.

Напередодні Володимир Путін заявив, що війна в Україні може затягнутися на тривалий термін.

Після цих заяв аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що Путін змушує росіян чекати на затяжну, виснажливу війну в Україні, яка, як і раніше, спрямована на завоювання додаткових територій.

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