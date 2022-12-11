Путін йде на ескалацію війни в Україні, щоб вижити - The Guardian

Президент РФ Володимир Путін не просто буде продовжувати удари по українській енергетичній інфраструктурі. Від нього також варто очікувати спроб підвищити ставки за допомогою асиметричних і невійськових методів, щоб збільшити ціну для Києва і його прихильників.

Про це пише оглядач The Guardiаn Саймон Тісдал.

Також російський лідер, на думку аналітика, продовжуватиме шкодити Україні на дипломатичній арені. Прикладом цього стала ситуація з Угорщиною, яка заблокувала важливий для України транш.

"Припущення, що виснажені війська Росії вже зробили найгірше, що можуть, і не здатні на подальшу ескалацію, звучить самовдоволено. Оскільки Путін із запізненням розуміє, що він не може закидати бомбами Київ, щоб змусити його підкоритися, він все більше покладається на "глобалізацію" війни", — вважає Тісдал.

За його словами, Володимир Путін може піти на серйозну ескалацію вже не лише для того, щоб зберегти політичну особу, а й заради фізичного виживання. Тому загострювати ситуацію він одразу на двох фронтах: ідеологічному та власне військовому.

Також британський аналітик вважає, що будь-які спроби закінчити війну безсилі, поки Володимир Путін існує принаймні як політична фігура.

"Поки Путін при владі і просуває фантазії про російську глобальну імперію, грабуючи суверенні українські землі, шлях вперед заблокований. Падіння Путіна - передумова довготривалого миру", - додав він.

Нагадаємо, напередодні Володимир Путін заявив, що війна в Україні може затягнутися на тривалий термін.

Після цих заяв аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що Путін змушує росіян чекати на затяжну, виснажливу війну в Україні, яка, як і раніше, спрямована на завоювання додаткових територій.

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що прем'єр Індії Нарендра Моді відмовився зустрічатись із диктатором Путіним, оскільки вважає його невдахою. Також Арестович вважає, що російського диктатора може не стати вже до квітня 2023 року.

Як ЄС подолав єдиного друга Путіна у блоці і розблокував 18 мільярдів допомоги Україні

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