Путін готується до затяжної війни проти України — ISW

Президент РФ Володимир Путін готує населення до затяжної і виснажливої ​​війни з Україною, яка спрямована на завоювання додаткових територій.

Президент Росії Володимир Путін може готуватися до тривалої війни проти України, публічно декларуючи відверто імперіалістичні цілі.

Про це сьогодні, 8 грудня, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики, під час зустрічі з Радою при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства та прав людини Путін зазначив, що "спецоперація" в Україні може бути "тривалим процесом", а придбання нової території є "суттєвим результатом" для Росії.

"Путін порівняв себе з російським царем Петром Великим, зазначивши, що Росія тепер контролює Азовське море, за яке воював і Петро Великий. Це звернення до російської імперської історії явно зображує нинішні путінські цілі в Україні як відверто імперіалістичні", — йдеться у повідомленні.

Відтак Путін змушує російську аудиторію чекати на затяжну, виснажливу війну в Україні, яка, як і раніше, спрямована на завоювання додаткових українських територій, вважають автори звіту.

Аналітики також звернули увагу на те, що Путін використовує російську Раду з прав людини як засіб консолідації політичної влади, що є несумісним з основними принципами міжнародного права в галузі прав людини. Зокрема, 17 листопада Путін змінив склад ради, прибравши російських правозахисників, які критикували кремлівську цензуру, та призначив політичних та довірених осіб, а також відомого російського воєнного кореспондента.

Нагадаємо, Володимир Путін вперше назвав війну в Україні "війною" і звинуватив у цьому Україну. Ба більше, він звинуватив Україну в "ігноруванні інтересів Росії щодо захисту російськомовного населення Донбасу". А також заявив, що так звана "СВО" може затягнутися на тривалий термін.

Радник голови ОП Михайло Подоляк сказав, що після сь заяв очільника Кремля "маски скинуто".

"Маски скинуто. Забудьте про "провокації НАТО", "денацифікацію" та інші забуті casus belli. Путін підтвердив те, що було очевидно всьому світу: Росія веде загарбницьку війну геноцидного типу задля завоювання нових територій, бо так заповів Петро I. Хтось іще хоче "врегулювання?" - сказав він.

Чи застане Путін трибунал за свої звірячі злочини проти України

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