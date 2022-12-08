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Росія вдарила з "Градів" по Дніпропетровщині: прилетіло понад 70 снарядів

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Росія вдарила з "Градів" по Дніпропетровщині: прилетіло понад 70 снарядів

Росія сім разів за ніч вдарила по Дніпропетровщині.

У ніч проти 8 грудня російська армія сім разів вдарила по Нікопольському району Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Під обстріл потрапили Червоногригорівська, Нікопольська та Марганецька громади. Туди прилетіло понад 70 російських снарядів.

Загиблих та поранених немає. Працівники ДСНС проводять обстеження уражених територій. Масштаби руйнувань з'ясовуються.

Нагадаємо, російська армія намагалася атакувати Дніпропетровщину безпілотниками "Shahed-136". Окупанти скерували на область вісім дронів. Минулося без загиблих та поранених.

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Дата публікації
Перегляди
290
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