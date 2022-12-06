У Дніпрі під час повітряної тривоги чути вибухи

Повітряну тривогу в Дніпрі оголосили о 21:47.
У Дніпрі у вівторок, 6 грудня, під час повітряної тривоги чути вибухи.
Про це повідомляє "Суспільне".
Повітряну тривогу в Дніпрі оголосили о 21:47. Одразу через кілька хвилин у місті пролунали гучні вибухи.
Наразі офіційної інформації про обставини події немає.
У Повітряному командуванні "Схід" повідомили, що працює ППО. Там закликали не знімати та не публікувати роботу військових.
Ракетні обстріли України
Росія 5 грудня вкотре влаштувала масштабний ракетний обстріл України. Терористи випустили по нашій державі орієнтовно 70 ракет, з яких понад 60 вдалось збити. Через ракетний обстріл Одеса та Одеський район залишились без електрики, тепла та водопостачання. Енергетики та комунальні служби виконують ремонтні роботи.
Також 6 грудня Росія балістичними ракетами обстріляла Кривий Ріг Дніпропетровської області. Вони знищили промислове підприємство, постраждав чоловік 1984 року народження.
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