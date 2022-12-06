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У Дніпрі під час повітряної тривоги чути вибухи

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
3022
Час на прочитання
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У Дніпрі під час повітряної тривоги чути вибухи

Фото: Associated Press

Повітряну тривогу в Дніпрі оголосили о 21:47.

У Дніпрі у вівторок, 6 грудня, під час повітряної тривоги чути вибухи

Про це повідомляє "Суспільне".

Повітряну тривогу в Дніпрі оголосили о 21:47. Одразу через кілька хвилин у місті пролунали гучні вибухи. 

Наразі офіційної інформації про обставини події немає. 

У Повітряному командуванні "Схід" повідомили, що працює ППО. Там закликали не знімати та не публікувати роботу військових. 

Ракетні обстріли України 

Росія 5 грудня вкотре влаштувала масштабний ракетний обстріл України. Терористи випустили по нашій державі орієнтовно 70 ракет, з яких понад 60 вдалось збити. Через ракетний обстріл Одеса та Одеський район залишились без електрики, тепла та водопостачання. Енергетики та комунальні служби виконують ремонтні роботи. 

Також 6 грудня Росія балістичними ракетами обстріляла Кривий Ріг Дніпропетровської області. Вони знищили промислове підприємство, постраждав чоловік 1984 року народження. 

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Дата публікації
Перегляди
3022
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