Масований ракетний удар РФ: Шмигаль розповів, коли ліквідують наслідки атаки і яка ситуація зі світлом

За останні місяці від масованих атак країни-агресорки РФ зазнали пошкоджень 35% ключових об'єктів магістральних мереж.

Станом на вечір 6 грудня дефіцит потужності електроенергії після вчорашньої атаки Росії становить 19% від прогнозованого споживання. Енергетики найближчими днями обіцяють ліквідувати наслідки ракетної атаки.

Про це під час засідання уряду розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Вчора сили ППО збили понад 60 російських ракет. Це неймовірний результат, завдяки якому було врятовано багато життів, а енергетична система України залишилася цілісною і контрольованою диспетчерами "Укренерго". Попри влучання в окремі об’єкти енергоінфраструктури, енергетики обіцяють найближчими днями ліквідувати наслідки вчорашніх обстрілів", - наголосив очільник уряду.

Шмигаль додав, що загалом за останні місяці від масованих атак країни-агресорки РФ зазнали пошкоджень 35% ключових об'єктів магістральних мереж: 70% з них були обстріляні по два й більше разів.

"Вчора в одну з підстанцій в Одеській області ворог випустив одразу 7 ракет. Тому в країні продовжують діяти відключення", - пояснив він.

Коли в Україні припинять вимикати світло: прогноз

За прогнозами гендиректора YASNO Сергія Коваленка, відключення світла в Україні триватимуть щонайменше до березня. Найважча ситуація зі світлом – на Одещині та Київщині. За його словами, наразі рано говорити про повернення до стабілізаційних графіків відключення.

Під час відеозвернення 5 грудня президент Зеленський повідомив, що найскладніша ситуація з електрпостачанням була на Вінниччині, Київщині, Житомирщині, Дніпропетровщині, Одещині, Хмельниччині й Черкащині.

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