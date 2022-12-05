Масований ракетний удар Росії по Україні: всі подробиці

Російські окупанти 5 грудня завдали масованого ракетного удару по території України. Ракети влучили в об'єкти інфраструктри і житлові будинки, є загиблі. Через обстріли відбулись аварійні відключення світла у регіонах України.

ТСН.ua зібрав подробиці про ракетну атаку РФ та її наслідки.

Загалом сьогодні РФ випустила по Україні понад 70 крилатих ракет "Калібр", Х-101/Х-555, Х-59. Сили ППО збили понад 60 ракет.

Українська ППО збила ворожі ракети на Полтавщині, Харківщині, Черкащині, Вінниччині, Дніпропетровщині, Київщині. Військові повітряного командування "Схід" збили 15 ракет. По Києву росіяни запустили 10 ракет, з яких 9 вдалось збити.

У понеділок, 5 грудня, президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до громадян України. Він відзначив гарну роботу протиповітряної оборони і повідомив, що енергетики вже приступили до ліквідації наслідків атаки.

"Бажаю здоров'я! Хочу подякувати силам ППО, нашим енергетикам і нашому народу. ППО – більшість ракет збили. Енергетики – вже почали відновлювати світло. Наш народ ніколи не здається. Слава Україні!", - йдеться у зверненні.

Наслідки атаки

З'явилася інформація про наслідки атаки. Так, ракети у Запорізькій області розбомбили кілька приватних будинків – дві людини загинули, ще двоє травмовані.

У Київській області окупанти ракетами обстріляли енергетичний об'єкт, у регіоні тривають екстрені вимкнення електрики.

Одеса залишилась без водопостачання – всі насосні станції знеструмлені через ракетні ракетні обстріли окупантів.

В результаті масованого ракетного удару пошкоджена енергетична інфраструктура Одеської області. Також є влучання в цивільні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Поранено двоє людей. Електропостачання зникло в Одесі та більшості громад Одеського району. Усі служби знаходяться на місцях та вже приступили до відновлення електропостачання, повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Аварійні відключення світла

В "Укренерго" підтвердили, що є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла. У компанії наголосили, що диспетчери "Укренерго" працюють над утриманням балансу в енергосистемі.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що влучання в енергоооб’єкти зафіксували у Київській, Вінницькій, Одеській областях. У деяких регіонах вимушено застосовано екстрені відключення для збалансування системи й уникнення аварій.

Шмигаль запевнив, що рятувальники та енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки

За його словами, Росії знову не вдалося реалізувати свій злочинний план — занурити Україну в темряву та холод.