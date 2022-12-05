На сході України сили ППО збили 15 ракет: подробиці

У східних регіонах України у понеділок, 5 грудня, під час масштабної повітряної тривоги сили ППО збили 15 російських ракет.

Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко та Повітряне командування "Схід".

"Гарні новини від наших вартових неба. Захисники з повітряного командування "Схід" збили 15 російських ракет. Наші військові - найкрутіші", - повідомив Резніченко.

У Повітряному командуванні "Схід" уточнили, що 15 крилатих ракет вдалось збити у зоні їхньої відповідальності.

Масований ракетний обстріл України 5 грудня

Російські терористи 5 грудня влаштували масований ракетний обстріл України. Під час повітряної тривоги у різних областях України було чути вибухи.

Відомо, що окупанти обстріляли Одещину. В Одесі відсутнє водопостачання та тепло.

У Полтавській області 5 грудня під час масштабної повітряної тривоги сили ППО збили 10 російських ракет. У Київській області - 9 ракет з 10.

Читайте також: