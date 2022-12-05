На сході України сили ППО збили 15 ракет: подробиці

ЗСУ відбили ракетну атаку окупантів.
У східних регіонах України у понеділок, 5 грудня, під час масштабної повітряної тривоги сили ППО збили 15 російських ракет.
Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко та Повітряне командування "Схід".
"Гарні новини від наших вартових неба. Захисники з повітряного командування "Схід" збили 15 російських ракет. Наші військові - найкрутіші", - повідомив Резніченко.
У Повітряному командуванні "Схід" уточнили, що 15 крилатих ракет вдалось збити у зоні їхньої відповідальності.
Масований ракетний обстріл України 5 грудня
Російські терористи 5 грудня влаштували масований ракетний обстріл України. Під час повітряної тривоги у різних областях України було чути вибухи.
Відомо, що окупанти обстріляли Одещину. В Одесі відсутнє водопостачання та тепло.
У Полтавській області 5 грудня під час масштабної повітряної тривоги сили ППО збили 10 російських ракет. У Київській області - 9 ракет з 10.
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