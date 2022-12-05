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На сході України сили ППО збили 15 ракет: подробиці

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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На сході України сили ППО збили 15 ракет: подробиці

Фото: скриншот з відео

ЗСУ відбили ракетну атаку окупантів.

У східних регіонах України у понеділок, 5 грудня, під час масштабної повітряної тривоги сили ППО збили 15 російських ракет

Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко та Повітряне командування "Схід"

"Гарні новини від наших вартових неба. Захисники з повітряного командування "Схід" збили 15 російських ракет. Наші військові - найкрутіші", - повідомив Резніченко. 

У Повітряному командуванні "Схід" уточнили, що 15 крилатих ракет вдалось збити у зоні їхньої відповідальності. 

Масований ракетний обстріл України 5 грудня 

Російські терористи 5 грудня влаштували масований ракетний обстріл України. Під час повітряної тривоги у різних областях України було чути вибухи. 

Відомо, що окупанти обстріляли Одещину. В Одесі відсутнє водопостачання та тепло. 

У Полтавській області 5 грудня під час масштабної повітряної тривоги сили ППО збили 10 російських ракет. У Київській області - 9 ракет з 10. 

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3960
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