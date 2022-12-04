Японія – Хорватія: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу ЧС-2022

Після сенсаційних перемог над Німеччиною та Іспанією японці спробують створити ще одну сенсацію.

У понеділок, 5 грудня, в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Японії зіграє з Хорватією.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Ель-Джануб" в Ель-Вакрі. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

На старті турніру японці сенсаційно перемогли Німеччину (1:2), після чого програли Коста-Риці (0:1). У третьому турі азіати несподівано обіграли Іспанію (2:1) та з першого місця вийшли до плейоф.

Хорватія розпочала Мундіаль нічиєю проти Марокко (0:0), а далі розгромила Канаду (4:1) та розійшлася миром з бельгійцями (0:0). У підсумку "картаті" посіли другу сходинку в групі та пробилися до 1/8 фіналу.

Де дивитися матч Японія – Хорватія

На території України поєдинок у прямій трансляції транслюватимуть регіональні канали Суспільного, сайт Суспільне Спорт та відеосервіс MEGOGO. Пряма радіотрансляція зустрічі буде доступна на Радіо Промінь.

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Прогнози букмекерів на матч Японія – Хорватія

У майбутньому поєдинку букмекери віддають перевагу хорватам. На перемогу чинних віцечемпіонів світу в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,11. Нічия – 3,35. Імовірність успіху Японії оцінюєтся коефіцієнтом 3,90.

На прохід збірної Хорватії до 1/4 фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,57. Підсумковий тріумф японців – 2,52.

Додамо, що у чвертьфіналі переможець пари Японія – Хорватія позмагається із сильнішим в дуелі Бразилія – Південна Корея, які свій матч 1/8 фіналу проведуть також 5 грудня, але о 21:00 за київським часом. Онлайн-трансляція цього поєдинку буде доступна на нашому сайті.

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